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عبد الفتاح البرهان يؤدي القسم الدستوري

أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان مساء الخميس اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة الجديد، وذلك بعد ساعات من إصداره مرسوما بتشكيله.