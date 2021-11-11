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01:00
عبد الفتاح البرهان يؤدي القسم الدستوري
أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان مساء الخميس اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة الجديد، وذلك بعد ساعات من إصداره مرسوما بتشكيله.
11/11/2021
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