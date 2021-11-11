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البث الحي
01:39

رسامة صومالية تبدع رغم المخاطر والتحديات

سناء أشرف شريف فنانة صومالية ترسم رغم الخطر، فرغم التحديات التي تواجهها، فإنها ترى أنه يمكن أن تحدث تأثيرا بفنها، ومن خلال لوحاتها يمكنها المساعدة في إعادة بناء بلدها.
11/11/2021
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