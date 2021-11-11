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21:53

حياة ذكية- إنترنت مستقبلي لا ينقطع

تناولت حلقة (2021/11/10) من برنامج “حياة ذكية” أبرز 3 طائرات مسيرة مختلفة المهام هذا العام، كما استعرضت تقنية مستقبلية توفر خدمة إنترنت من دون انقطاع.
10/11/2021
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