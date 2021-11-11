03:20

تسارع وتيرة ذوبان ثلوج جبال الجليد شمال ولاية ألاسكا الأميركية

يؤكد خبراء بولاية ألاسكا الأميركية أن وتيرة ذوبان ثلوج الجبال الجليدية بالولاية تسارعت في السنوات القليلة الماضية وتسببت في انحسار مساحات تلك الجبال.