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إيران: لا تفاوض حول الملف النووي ومباحثات فيينا تناقش انسحاب واشنطن

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري إن بلاده لن تتفاوض على الملف النووي، وإنما على تداعيات انسحاب واشنطن من الاتفاق.