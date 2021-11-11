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03:24

إيران: لا تفاوض حول الملف النووي ومباحثات فيينا تناقش انسحاب واشنطن

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري إن بلاده لن تتفاوض على الملف النووي، وإنما على تداعيات انسحاب واشنطن من الاتفاق.
10/11/2021
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