03:09

مناورات عسكرية إيرانية.. ما علاقتها بمحادثات فيينا؟

تستعد إيران وتتهيأ على طريقتها لمحادثات فيينا. حيث تبدأ مناورات ضخمة تمتد من خليج هرمز إلى الأجزاء الشمالية للمحيط الهندي وأجزاء من البحر الأحمر.