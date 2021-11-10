تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
03:09

مناورات عسكرية إيرانية.. ما علاقتها بمحادثات فيينا؟

تستعد إيران وتتهيأ على طريقتها لمحادثات فيينا. حيث تبدأ مناورات ضخمة تمتد من خليج هرمز إلى الأجزاء الشمالية للمحيط الهندي وأجزاء من البحر الأحمر.
9/11/2021
مقاطع حول هذه القصة

بوادر تعافي قطاع السفر والطيران العالمي من تداعيات أزمة كورونا

مدة الفيديو 01 minutes 50 seconds

شهادات توثق معاناة مئات العراقيين أثناء هجرتهم لأوروبا

مدة الفيديو 02 minutes 18 seconds

مزادات عريقة في حي بلاط التاريخي بإسطنبول تجذب الزوار

مدة الفيديو 02 minutes 11 seconds

تجليد الكتب يدويا.. حرفة مصرية تقاوم التطور التكنولوجي

مدة الفيديو 02 minutes 11 seconds
مقاطع حول هذه القصة

بوادر تعافي قطاع السفر والطيران العالمي من تداعيات أزمة كورونا

مدة الفيديو 01 minutes 50 seconds

شهادات توثق معاناة مئات العراقيين أثناء هجرتهم لأوروبا

مدة الفيديو 02 minutes 18 seconds

مزادات عريقة في حي بلاط التاريخي بإسطنبول تجذب الزوار

مدة الفيديو 02 minutes 11 seconds

تجليد الكتب يدويا.. حرفة مصرية تقاوم التطور التكنولوجي

مدة الفيديو 02 minutes 11 seconds
المزيد من التقارير الإخبارية
الأكثر قراءة