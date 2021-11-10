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ما عرف "الجلوة" العشائري في الأردن؟

يطبق عرف “الجلوة” العشائري في الأردن على حالات جرائم القتل؛ فبموجبه يُبعد أقارب الجاني -حتى الجد السادس أحيانا- عن أماكن سكناهم. ويُعمل بهذا العرف في دول عربية مختلفة.