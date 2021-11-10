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البث الحي
23:48

تأملات- شاعرة غرناطة التي برعت في كل أدب

تناولت حلقة (2021/11/9) من برنامج “تأملات” قصة الأديبة من أهل غرناطة في القرن السادس الهجري، حفصة بنت الحاج الركونيّة، نسبة إلى بلدتها ركونة الواقعة شرقي الأندلس.
9/11/2021
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