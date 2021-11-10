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تأملات- شاعرة غرناطة التي برعت في كل أدب

تناولت حلقة (2021/11/9) من برنامج “تأملات” قصة الأديبة من أهل غرناطة في القرن السادس الهجري، حفصة بنت الحاج الركونيّة، نسبة إلى بلدتها ركونة الواقعة شرقي الأندلس.