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23:48
تأملات- شاعرة غرناطة التي برعت في كل أدب
تناولت حلقة (2021/11/9) من برنامج “تأملات” قصة الأديبة من أهل غرناطة في القرن السادس الهجري، حفصة بنت الحاج الركونيّة، نسبة إلى بلدتها ركونة الواقعة شرقي الأندلس.
9/11/2021
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