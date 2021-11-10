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الأزمة في إثيوبيا.. قلق من التصعيد العسكري ودعوة إلى حوار حقيقي

في اجتماع هو الأول من نوعه لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن الأزمة في إثيوبيا، أعرب أعضاؤه الـ15 عن بالغ قلقهم من التصعيد العسكري واتساع نطاقه.