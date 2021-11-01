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02:28
قضية غابات الأمازون في البرازيل
تشهد قضية غابات الأمازون في البرازيل تفاعلا بالتزامن مع انطلاق أعمال قمة المناخ العالمية في غلاسكو. ويناشد السكان الأصليون السلطات لحماية الغابات، ومنحهم حقوقهم في أرضهم.
1/11/2021
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