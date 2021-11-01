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56:44

الحصاد (2021/10/31)

تناولت ليلى الشيخلي في “الحصاد” (2021/10/31) العديد من المواضيع منها: – على خلفية تصريحات الوزير قرداحي.. بلينكن يقول إنه بحث مع نظيره السعودي الوضع في لبنان.
31/10/2021
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مدة الفيديو 56 minutes 03 seconds

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