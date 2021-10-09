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58:53

الحصاد 2021/10/8

ناقشت خديجة بن قنة في الحصاد بتاريخ 2021/10/8 عدة ملفات منها، استهداف تنظيم الدولة في ولاية خراسان مسجدا للشيعة في قندوز وتحقيق طالبان في الحادث،تطورات المشهد في السودان.
8/10/2021
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