58:53

الحصاد 2021/10/8

ناقشت خديجة بن قنة في الحصاد بتاريخ 2021/10/8 عدة ملفات منها، استهداف تنظيم الدولة في ولاية خراسان مسجدا للشيعة في قندوز وتحقيق طالبان في الحادث،تطورات المشهد في السودان.