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02:30

استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على نيوكاسل يونايتد

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موافقتها على صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركائه على نادي نيوكاسل يونايتد.
9/10/2021
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