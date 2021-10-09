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02:30
استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على نيوكاسل يونايتد
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موافقتها على صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركائه على نادي نيوكاسل يونايتد.
9/10/2021
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