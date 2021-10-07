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البث الحي
57:48

الحصاد (2021/10/6)

تناولت ليلى الشيخلي في “الحصاد” (2021/10/6) المواضيع التالية: الإدارة الأميركية تشدد على ضرورة العمل مع حلفائها الدوليين والإقليميين لمواجهة ما سمته التحديَ الإيراني طويل الأمد.
6/10/2021
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