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الحصاد (2021/10/6)

تناولت ليلى الشيخلي في “الحصاد” (2021/10/6) المواضيع التالية: الإدارة الأميركية تشدد على ضرورة العمل مع حلفائها الدوليين والإقليميين لمواجهة ما سمته التحديَ الإيراني طويل الأمد.