معلم الحساب واللغات للأطفال النازحين بإدلب.. ترشيح السوري محمد أسمر لجائزة السلام الدولية للطفل

يواجه مئات الآلاف من المسنين النازحين في سوريا أوضاعا مزرية؛ فبعد 10 سنوات من الحرب وتدمير مجتمعات بأكملها، يكافح المسنون المشردون من أجل جرعة دواء، ومن أجل أبسط الاحتياجات الإنسانية.