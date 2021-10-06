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03:32

معلم الحساب واللغات للأطفال النازحين بإدلب.. ترشيح السوري محمد أسمر لجائزة السلام الدولية للطفل

يمتلك محمد موهبة متميزة في الحساب الذهني السريع والعمليات الحسابية، إضافة إلى قدرته على التحدث باللغة الإنجليزية بمستوى جيد

رُشّح الطفل السوري محمد عزيز الأسمر لـ”جائزة السلام الدولية للأطفال” لعام 2021، ورشحته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقديرا لجهوده في نقل معاناة الأطفال السوريين الذين تعرضوا لانتهاكات النظام السوري.
6/10/2021
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