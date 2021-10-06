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حبوب التنحيف.. ماذا يقول الخبراء؟

يلجأ العديد من الأشخاص إلى استخدام حبوب التنحيف التي يعمل بعضها على كبح الشهية، والبعض الآخر يحرق الدهون، فما المسموح والممنوع منها؟ وما الحلول البديلة عنها؟