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57:02
الحصاد (2021/10/5)
تابعت فدى باسيل في الحصاد (2021/10/5) المواضيع التالية: – زخم في الكونغرس الأميركي بعيد شهادة فرانسيس هاوغن. – حكم قضائي ببطلان قرارات للجنة تفكيك النظام المعزول في السودان – بعد أزمة صفقة الغواصات..
5/10/2021
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