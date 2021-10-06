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البث الحي
57:02

الحصاد (2021/10/5)

تابعت فدى باسيل في الحصاد (2021/10/5) المواضيع التالية: – زخم في الكونغرس الأميركي بعيد شهادة فرانسيس هاوغن. – حكم قضائي ببطلان قرارات للجنة تفكيك النظام المعزول في السودان – بعد أزمة صفقة الغواصات..
5/10/2021
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الحصاد (2021/9/26)

57:15
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