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الحصاد (2021/10/5)

تابعت فدى باسيل في الحصاد (2021/10/5) المواضيع التالية: – زخم في الكونغرس الأميركي بعيد شهادة فرانسيس هاوغن. – حكم قضائي ببطلان قرارات للجنة تفكيك النظام المعزول في السودان – بعد أزمة صفقة الغواصات..