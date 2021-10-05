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وفيات جديدة وإغلاق طرق بسبب إعصار شاهين

قال المركز الوطني العماني للحالات الطارئة إن بعض الطرقات ما زالت مغلقة بسبب تأثرها بالإعصار “شاهين”، منها طريق رئيسي يربط ولاية صحار بالعاصمة.