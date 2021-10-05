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01:48
وفيات جديدة وإغلاق طرق بسبب إعصار شاهين
قال المركز الوطني العماني للحالات الطارئة إن بعض الطرقات ما زالت مغلقة بسبب تأثرها بالإعصار “شاهين”، منها طريق رئيسي يربط ولاية صحار بالعاصمة.
5/10/2021
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