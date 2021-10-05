Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
02:19

فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب

امتدت فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب إلى حي واجهة الرياض المجاور لمكان المعرض، حيث أقيمت منصات ثقافية في شارع أطلق عليه اسم شارع المتنبي محاكاة لشارع المتنبي في قلب بغداد.
5/10/2021
مقاطع حول هذه القصة

الاحتلال يعتقل أحد أبناء عائلات حي الشيخ جراح المهددة بالإجلاء

02:51

الانتخابات العراقية.. قانون الدوائر المتعددة

00:50

لمنع الغش.. مكتبة للعسل الأسترالي

01:40

وفيات جديدة وإغلاق طرق بسبب إعصار شاهين

01:48
مقاطع حول هذه القصة

الاحتلال يعتقل أحد أبناء عائلات حي الشيخ جراح المهددة بالإجلاء

02:51

الانتخابات العراقية.. قانون الدوائر المتعددة

00:50

لمنع الغش.. مكتبة للعسل الأسترالي

01:40

وفيات جديدة وإغلاق طرق بسبب إعصار شاهين

01:48
المزيد من التقارير الإخبارية

الاحتلال يعتقل أحد أبناء عائلات حي الشيخ جراح المهددة بالإجلاء

الانتخابات العراقية.. قانون الدوائر المتعددة

لمنع الغش.. مكتبة للعسل الأسترالي

وفيات جديدة وإغلاق طرق بسبب إعصار شاهين

الأكثر قراءة

يوم اضطرب العملاق.. ما الذي عطّل فيسبوك وهل يتكرر ذلك مستقبلا؟

Facebook,Instagram And WhatsApp Experience Global Outage

ليبراسيون: الغواصات الأسترالية.. تحقيق يكشف كواليس صفقة القرن التي تحولت إلى كارثة القرن

F_This hand-out picture taken on July 30, 2003 released by the French Navy on February 16, 2009 shows a French ballistic nuclear submarine, the same kind of the "Triomphant", one

رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق تحرج مترجما على الهواء

Iraq's President Barham Salih visits Iraq's Independent High Electoral Commission, in Baghdad

ماكرون يتطلع لإنهاء التوتر مع الجزائر ويتحدث عن "ثمن الاعتراف" بالحكام الجدد لأفغانستان