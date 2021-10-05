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فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب

امتدت فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب إلى حي واجهة الرياض المجاور لمكان المعرض، حيث أقيمت منصات ثقافية في شارع أطلق عليه اسم شارع المتنبي محاكاة لشارع المتنبي في قلب بغداد.