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حوادث الانقطاع بمواقع التواصل الاجتماعي

لم يكن العطل الذي طرأ على فيسبوك ومنصات أخرى الأول من نوعه، لكنه الأطول في تاريخ الشركة. نتعرف على أبرز حوادث الأعطال التي طالت مواقع التواصل الاجتماعي سابقا.