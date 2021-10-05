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الانتخابات العراقية.. قانون الدوائر المتعددة

تم اعتماد قانون الدوائر المتعددة الجديد في العراق بدلا من القانون السابق الذي كان يعتمد على القوائم المتعددة والدائرة الواحدة. نتعرف على تفاصيل القانون في هذا التقرير.