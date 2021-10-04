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وسائل الإعلام في أفغانستان تغلق أبوابها لأسباب مختلفة

بعودة حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان، تغيّر شكل الإعلام فيها، حيث أقفلت العديد من وسائل الإعلام إما لمغادرة عاملين فيها وإما لتوقف الدعم عنها.