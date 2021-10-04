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01:40
تطوير تقنية لتصنيع نوع مقلد من الزمرد
اقتناء حجر من الزمرد ليس بالأمر المتاح لكثيرين حول العالم، لكن في روسيا تمكنت شركة لتصنيع الأحجار الكريمة من تطوير تقنية لتصنيع نوع مقلد يشبه الحقيقي.
4/10/2021
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