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البث الحي
01:40

تطوير تقنية لتصنيع نوع مقلد من الزمرد

اقتناء حجر من الزمرد ليس بالأمر المتاح لكثيرين حول العالم، لكن في روسيا تمكنت شركة لتصنيع الأحجار الكريمة من تطوير تقنية لتصنيع نوع مقلد يشبه الحقيقي.
4/10/2021
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Social Media Applications- - ANKARA, TURKEY - SEPTEMBER 04: Icons of WhatsApp Messenger messaging and Voice over IP service, Instagram social networking service, Social network company Facebook, YouTube video sharing company, Snapchat multimedia messaging app, Twitter news and social networking service, Swarm mobile app, Facebook Messenger messaging platform and Gmail email service applications are seen on a screen of smart phone in Ankara, Turkey on September 04, 2018.