قالت وزيرة الثقافة الألمانية إن السلطات في روسيا استعادت لوحة تاركوينس ولوكريتيا للرسام الهولندي بيتر بول روبنز. وتعتبر اللوحة التي اختفت من متاحف ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية إحدى أروع اللوحات في العالم.
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آثار عثمانية تسلط الضوء على تاريخ "أطلانطس الروسية"
يقع ثلث مدينة فاناغوريا تحت سطح البحر وتحوي آثاراًتركية وعثمانية منذ القرن السادس عشر، وزاد اهتمام المؤرخين بالمدينة بعد اكتشاف عملة معدنية يُعتقد أنها كانت لضابط تركي بالجيش العثماني، ويوجد في فاناغوريا الكثير من جرار مدينة سينوب التركية الفخارية منذ القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد.
كشفت الحفريات الجارية في مدينة فاناغوريا التاريخية، المعروفة بـ”أطلانطس الروسية”، عن آثار عديدة تعود للإمبراطورية العثمانية.
4/10/2021
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