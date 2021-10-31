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عراقي يهوى صناعة الأنتيكات

يهوى الشاب العراقي “محمد عبد الصاحب” صناعة الأنتيكات، حيث أصبحت له ملاذا ومهنة يتعيش منها. كيف بدأت هذه الهواية وكيف يصنع القطعة؟ نتعرف عليه في هذا التقرير.
31/10/2021
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