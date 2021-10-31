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شارع القناصل في المغرب.. تراث وسياحة

شارع القناصل هو من أكبر الشوارع في المغرب ومصدر هام لرؤية الصناعات التقليدية المغربية، ويعد الشارع من أبرز أماكن التسوق أيضا، واشتهر بوصفه واحدا من أهم المزارات السياحية.
31/10/2021
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