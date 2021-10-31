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02:45
توقف قناة "حنبعل" عن البث.. ما علاقته بقرارات الرئيس قيس سعيد؟
أعلنت قناة “حنبعل” التلفزيونية الخاصة في تونس توقفها عن البث، استباقا لقرار اتخذته الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري بإغلاق القناة وحجز معداتها.
31/10/2021
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