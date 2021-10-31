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الحصاد (30/10/2021)

تناولت خديجة بن قنة في نشرة الحصاد المواضيع التالية: – مظاهرات واسعة في السودان رفضا لقرارات قائد الجيش وطلباً لحكم مدني، وتجمّعُ أطباء السودان يتحدث عن إصابة 100 شخص على الأقل..