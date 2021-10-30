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موجة جديدة من انتشار فيروس كورونا في روسيا

معركة بين الحياة والموت تدور رحاها داخل غرف الانعاش في روسيا، وتحتدم المعركة بين فيروس كورونا وضحاياه مع اشتداد وقع موجة وصفت بالأخطر منذ ظهور الجائحة.