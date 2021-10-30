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02:50
لقاء بين بايدن وماكرون عشية قمة العشرين في روما
عقدا الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا في روما عشية قمة العشرين، وذلك في إطار المساعي لإصلاح العلاقات بين البلدين، عقب أزمة الغواصات.
30/10/2021
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