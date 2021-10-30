Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
00:30

قصتي..قريبًا على الجزيرة نت

سلسلة فيديوهات قصيرة من إنتاج الجزيرة نت
30/10/2021-|آخر تحديث: 31/10/202110:29 AM (مكة المكرمة)
مقاطع حول هذه القصة

أهمية الإذاعة لدى الأفغان رغم انتشار منصات التواصل الاجتماعي

مدة الفيديو 02 minutes 06 seconds

التكنولوجيا ومساهمتها في إنتاج الحرير الطبيعي

مدة الفيديو 01 minutes 56 seconds

عراقي يهوى صناعة الأنتيكات

مدة الفيديو 02 minutes 24 seconds

شارع القناصل في المغرب.. تراث وسياحة

مدة الفيديو 02 minutes 04 seconds
مقاطع حول هذه القصة

أهمية الإذاعة لدى الأفغان رغم انتشار منصات التواصل الاجتماعي

مدة الفيديو 02 minutes 06 seconds

التكنولوجيا ومساهمتها في إنتاج الحرير الطبيعي

مدة الفيديو 01 minutes 56 seconds

عراقي يهوى صناعة الأنتيكات

مدة الفيديو 02 minutes 24 seconds

شارع القناصل في المغرب.. تراث وسياحة

مدة الفيديو 02 minutes 04 seconds
المزيد من التقارير الإخبارية

أهمية الإذاعة لدى الأفغان رغم انتشار منصات التواصل الاجتماعي

التكنولوجيا ومساهمتها في إنتاج الحرير الطبيعي

عراقي يهوى صناعة الأنتيكات

شارع القناصل في المغرب.. تراث وسياحة

الأكثر قراءة

كاتب بريطاني يتساءل: أين حميدتي؟

غضب من تصريحات حميدتي

ارتفاع عدد القتلى.. الأمم المتحدة تبحث سبل الوساطة مع حمدوك ودعوات لإضراب عام بقطاع التعليم

قرداحي "يتشاور" لاتخاذ قراره.. عون يؤكد حرصه على علاقات أفضل مع السعودية وواشنطن تجري اتصالات مع الرياض

عاصفة غيرت وجه التاريخ.. مارتن لوثر وكواليس الإصلاح ونشأة البروتستانتية