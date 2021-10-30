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56:24

الحصاد (2021/10/29)

تابعت ليلى الشيخلي المواضيع التالية: السعودية تستدعي سفيرها في بيروت وتطلب من سفير لبنان لديها مغادرة أراضيها. أميركا تقول إن موقف المجتمع الدولي موَحّد برفضه استيلاء العسكر على السلطة في السودان.
29/10/2021
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مدة الفيديو 56 minutes 03 seconds

الحصاد (2021/10/26)

مدة الفيديو 56 minutes 48 seconds

الحصاد (2021/10/24)

مدة الفيديو 56 minutes 19 seconds

الحصاد 2021/10/23

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