56:24

الحصاد (2021/10/29)

تابعت ليلى الشيخلي المواضيع التالية: السعودية تستدعي سفيرها في بيروت وتطلب من سفير لبنان لديها مغادرة أراضيها. أميركا تقول إن موقف المجتمع الدولي موَحّد برفضه استيلاء العسكر على السلطة في السودان.