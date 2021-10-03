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02:34

منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة تستأنف أعمالها في أفغانستان

استأنفت منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة بعض أعمالها في أفغانستان، في حين لا تزال برامج عدة كانت تحظى بتمويل دولي متوقفة عن أعمالها.
3/10/2021
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(الجزيرة)

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