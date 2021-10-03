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02:03

سلطنة عمان تترقب الإعصار "شاهين"

أصدر المركز العماني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تحذيرا ثانيا بشأن الإعصار المداري “شاهين”. وقال المركز إن عين الإعصار تبعد حاليا نحو 200 كيلومتر عن سواحل مسقط.
2/10/2021
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02:34
(الجزيرة)

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