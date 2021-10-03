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02:36

بعد أن قتل 3 أشخاص في عُمان.. شاهين يتحول إلى عاصفة مدارية

خفّصت السلطات الجوية المختصة في سلطنة عمان تصنيف “شاهين” من إعصار إلى عاصفة مدارية، وذلك بعد تسجيل انخفاض في حدته إثر دخوله اليابسة.
3/10/2021
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