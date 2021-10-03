02:41

انطلاق المهرجان الدولي للمناطيد في الأردن

انطلق في الأردن مهرجان دولي للمناطيد، بمشاركة عشرات الملاحين من بلدان أوروبية مختلفة. وتجوب المناطيد على مدى 5 أيام سماء وادي رم والبتراء والعقبة الساحلية.