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02:41

انطلاق المهرجان الدولي للمناطيد في الأردن

انطلق في الأردن مهرجان دولي للمناطيد، بمشاركة عشرات الملاحين من بلدان أوروبية مختلفة. وتجوب المناطيد على مدى 5 أيام سماء وادي رم والبتراء والعقبة الساحلية.
3/10/2021
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لاكتشاف المواهب.. معرض الكتاب في الرياض يخصص جناحا خاصا للأطفال

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لاكتشاف المواهب.. معرض الكتاب في الرياض يخصص جناحا خاصا للأطفال

02:09
(الجزيرة)

منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة تستأنف أعمالها في أفغانستان

02:34
(الجزيرة)

نجاح أول انتخابات لمجلس الشورى في قطر

03:07
(الجزيرة)

القوات المتقاتلة في مدينة كريتر بعدن.. من هي؟

00:57
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لاكتشاف المواهب.. معرض الكتاب في الرياض يخصص جناحا خاصا للأطفال

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