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القوات المتقاتلة في مدينة كريتر بعدن.. من هي؟

تضم القوات المتقاتلة في كريتر بعدن عشرات المسلحين المجهزين بالعربات العسكرية والمدرعة، نتعرف على أبرز هذه القوات من وقت تأسيسها عام 2016.