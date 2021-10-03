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00:57
القوات المتقاتلة في مدينة كريتر بعدن.. من هي؟
تضم القوات المتقاتلة في كريتر بعدن عشرات المسلحين المجهزين بالعربات العسكرية والمدرعة، نتعرف على أبرز هذه القوات من وقت تأسيسها عام 2016.
3/10/2021
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