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مظاهرات رافضة للانقلاب العسكري في السودان

نظمت مجموعات من المحتجين مظاهرات في الخرطوم بحري -أمس الخميس- نددت فيها بما عدته تقويضا لمسار الفترة الانتقالية، وطالبت بإعادة السلطة إلى المدنيين.
29/10/2021
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