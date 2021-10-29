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02:47
مظاهرات رافضة للانقلاب العسكري في السودان
نظمت مجموعات من المحتجين مظاهرات في الخرطوم بحري -أمس الخميس- نددت فيها بما عدته تقويضا لمسار الفترة الانتقالية، وطالبت بإعادة السلطة إلى المدنيين.
29/10/2021
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