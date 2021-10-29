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مظاهرات رافضة للانقلاب العسكري في السودان

نظمت مجموعات من المحتجين مظاهرات في الخرطوم بحري -أمس الخميس- نددت فيها بما عدته تقويضا لمسار الفترة الانتقالية، وطالبت بإعادة السلطة إلى المدنيين.