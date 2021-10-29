Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
02:55

تفاقم أزمة الصيد البحري بين فرنسا وبريطانيا

هددت لندن بتعزيز عمليات تفتيش سفن الصيد الأوروبية في المياه البريطانية، ردا على الإجراءات التي أعلنتها فرنسا في غمرة الخلاف حول رخص الصيد في مرحلة ما بعد بريكست.
29/10/2021
مقاطع حول هذه القصة

حكايات وتاريخ قصبة دلس أقدم مدن الجزائر

مدة الفيديو 02 minutes 24 seconds

صناعة السجاد اليدوي في كردستان العراق

مدة الفيديو 02 minutes 24 seconds

تصعيد عسكري لقوات النظام السوري على ريف حلب الغربي

مدة الفيديو 02 minutes 23 seconds

لقاء بين بايدن وماكرون عشية قمة العشرين في روما

مدة الفيديو 02 minutes 50 seconds
مقاطع حول هذه القصة

حكايات وتاريخ قصبة دلس أقدم مدن الجزائر

مدة الفيديو 02 minutes 24 seconds

صناعة السجاد اليدوي في كردستان العراق

مدة الفيديو 02 minutes 24 seconds

تصعيد عسكري لقوات النظام السوري على ريف حلب الغربي

مدة الفيديو 02 minutes 23 seconds

لقاء بين بايدن وماكرون عشية قمة العشرين في روما

مدة الفيديو 02 minutes 50 seconds
المزيد من البرامج

حكايات وتاريخ قصبة دلس أقدم مدن الجزائر

صناعة السجاد اليدوي في كردستان العراق

تصعيد عسكري لقوات النظام السوري على ريف حلب الغربي

لقاء بين بايدن وماكرون عشية قمة العشرين في روما

الأكثر قراءة

تزايد الضغوط لاستقالة قرداحي.. الكويت تنضم للسعودية والبحرين بطلب مغادرة السفير اللبناني وأبو الغيط يدعو لرأب الصدع

رفضا لقرارات قائد الجيش السوداني.. انطلاق “مليونية 30 أكتوبر” بالخرطوم والبرهان يتعهد بعدم التعرض لها ما دامت سلمية

توظيف أوكرانيا “بيرقدار” التركية.. هل تعيد سيناريو “قره باغ” في “دونباس”؟

ميدان - الدرونز التركية "بيرقدار تي بي 2"

بينها دولة عربية.. تعرف على الملاذات الضريبية الأكثر شهرة بين الأثرياء

الأمريكيون الأثرياء يخفون مبالغ كبيرة من الدخل عن دائرة الإيرادات الداخلية.. هناك علاج بسيط لذلك