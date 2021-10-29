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تفاقم أزمة الصيد البحري بين فرنسا وبريطانيا

هددت لندن بتعزيز عمليات تفتيش سفن الصيد الأوروبية في المياه البريطانية، ردا على الإجراءات التي أعلنتها فرنسا في غمرة الخلاف حول رخص الصيد في مرحلة ما بعد بريكست.