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رفضا لقرارات قائد الجيش.. إلى متى تستمر مظاهرات السودان؟

ما زالت قرارات قائد الجيش بحل مجلسيْ السيادة والوزراء وإعلانِ حالة الطوارئ، تقابل بالاحتجاج والرفض من خلال مظاهرات في بعض مناطق.

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