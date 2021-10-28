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02:40

رفضا لقرارات قائد الجيش.. إلى متى تستمر مظاهرات السودان؟

ما زالت قرارات قائد الجيش بحل مجلسيْ السيادة والوزراء وإعلانِ حالة الطوارئ، تقابل بالاحتجاج والرفض من خلال مظاهرات في بعض مناطق.
27/10/2021
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