Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
56:03

الحصاد 2021/10/27

ناقش حسن جمول في ملف الحصاد بتاريخ 2021/10/27 عدة ملفات منها:استمرار الاحتجاجات في السودان رفضا لإجراءات البرهان.استدعاء سفراء لبنان في السعودية والإمارات والبحرين، احتجاجا على تصريحات وزير الإعلام.
27/10/2021
مقاطع حول هذه القصة

الحصاد (2021/10/26)

مدة الفيديو 56 minutes 48 seconds

الحصاد (2021/10/24)

مدة الفيديو 56 minutes 19 seconds

الحصاد 2021/10/23

مدة الفيديو 56 minutes 24 seconds

الحصاد (2021/10/21)

مدة الفيديو 58 minutes 38 seconds
مقاطع حول هذه القصة

الحصاد (2021/10/26)

مدة الفيديو 56 minutes 48 seconds

الحصاد (2021/10/24)

مدة الفيديو 56 minutes 19 seconds

الحصاد 2021/10/23

مدة الفيديو 56 minutes 24 seconds

الحصاد (2021/10/21)

مدة الفيديو 58 minutes 38 seconds
المزيد من النشرات الإخبارية

الحصاد (2021/10/26)

الحصاد (2021/10/24)

الحصاد 2021/10/23

الحصاد (2021/10/21)

الأكثر قراءة

تصريحات قرداحي.. "إم بي سي" تتجه لإغلاق مكاتبها ببيروت والحوثيون يتضامنون مع الوزير اللبناني

واشنطن بوست: مصر ودول خليجية وراء الاستيلاء على السلطة في السودان وتونس

كيف تتخلص من الكرش وتحرق دهون البطن؟

كيف تتخلص من الكرش

بلا ماء وكهرباء ولم يصلها كورونا.. قرية في عمق الصحراء العراقية منقطعة عن العالم منذ أكثر من قرن