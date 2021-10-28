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الحصاد 2021/10/27

ناقش حسن جمول في ملف الحصاد بتاريخ 2021/10/27 عدة ملفات منها:استمرار الاحتجاجات في السودان رفضا لإجراءات البرهان.استدعاء سفراء لبنان في السعودية والإمارات والبحرين، احتجاجا على تصريحات وزير الإعلام.