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01:27

القبض على 150 شخصا في عملية واسعة ضد الإنترنت المظلم

تمكنت الشرطة في أكثر من دولة، من إلقاء القبض على 150 شخصا ضالعين في جرائمِ ما يسمى الانترنت المظلم، وتشمل بيع مخدرات وأسلحة ومعلومات وغيرها.
27/10/2021
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