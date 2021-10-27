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البث الحي
55:41

الحصاد (26/10/2021)

تناولت إلسي إبي عاصي في الحصاد المواضيع التالية: ـ بعد يوم من حل مجلس السيادة واعتقال مسؤولين، البرهان يتعهد بانتقال سياسي، وحمدوك يعود إلي مقر إقامته، ومكتبه يتهم البرهان بتنفيذ إملاءات.
26/10/2021
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