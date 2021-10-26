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02:24
تعرف على أبرز المحتجزين السياسيين في السودان
شهدت الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين اعتقال رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك وزوجته، وعدد من أعضاء حكومته، واقتيادهم إلى وجهات مجهولة.
25/10/2021
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