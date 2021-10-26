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تعرف على أبرز المحتجزين السياسيين في السودان

شهدت الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين اعتقال رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك وزوجته، وعدد من أعضاء حكومته، واقتيادهم إلى وجهات مجهولة.