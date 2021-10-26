20:08

تأملات (26/10/2021)

تناولت حلقة برنامج تأملات ضمن فقراتها، قصة الشاعرة والكاتبة والأديبة عائشة القرطبية، ومعنى المثل القائل: “لا تقطعن ذنب الأفعى وتتركها”، وسبب رفض والد نحوي استقباله وهو يحتضر، وأصل كلمة رمضان..