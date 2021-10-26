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20:08
تأملات (26/10/2021)
تناولت حلقة برنامج تأملات ضمن فقراتها، قصة الشاعرة والكاتبة والأديبة عائشة القرطبية، ومعنى المثل القائل: “لا تقطعن ذنب الأفعى وتتركها”، وسبب رفض والد نحوي استقباله وهو يحتضر، وأصل كلمة رمضان..
26/10/2021
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