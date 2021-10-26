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56:48
الحصاد (2021/10/26)
ناقش عبد القادر عياض في “الحصاد” (2021/10/26) تطورات الأوضاع في السودان بعد إعلان رئيس مجلس السيادة إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وحل الحكومة واعتقال رئيسها وعدد من وزرائها.
25/10/2021
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