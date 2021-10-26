Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
56:48

الحصاد (2021/10/26)

ناقش عبد القادر عياض في “الحصاد” (2021/10/26) تطورات الأوضاع في السودان بعد إعلان رئيس مجلس السيادة إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وحل الحكومة واعتقال رئيسها وعدد من وزرائها.
25/10/2021
مقاطع حول هذه القصة

الحصاد (2021/10/24)

مدة الفيديو 56 minutes 19 seconds

الحصاد 2021/10/23

مدة الفيديو 56 minutes 24 seconds

الحصاد (2021/10/21)

مدة الفيديو 58 minutes 38 seconds

الحصاد (2021/10/19)

مدة الفيديو 58 minutes 48 seconds
مقاطع حول هذه القصة

الحصاد (2021/10/24)

مدة الفيديو 56 minutes 19 seconds

الحصاد 2021/10/23

مدة الفيديو 56 minutes 24 seconds

الحصاد (2021/10/21)

مدة الفيديو 58 minutes 38 seconds

الحصاد (2021/10/19)

مدة الفيديو 58 minutes 48 seconds
المزيد من النشرات الإخبارية

الحصاد (2021/10/24)

الحصاد 2021/10/23

الحصاد (2021/10/21)

الحصاد (2021/10/19)

الأكثر قراءة

بعد تغريدة للسفارة الأميركية.. أزمة السفراء الغربيين في تركيا تدخل منعطفا جديدا

A picture taken on August 20, 2018 shows a general view of the US Embassy, in Ankara. - Gunshots were fired early on Augsut 20, 2018 at the US embassy in Ankara but caused no casualties, Turkish and American officials said, amid escalating tensions between the two NATO allies. Six shots were fired at the US embassy, the Ankara governor's office said, adding that three bullets hit the iron gate and window wall. The incident come as Ankara and Washington are locked in a bitter dispute over Turkey's detention of an American pastor on terror-related charges. (Photo by STR / AFP) (Photo credit should read STR/AFP via Getty Images)

فايننشال تايمز: تعديل السعودية قواعدها الخاصة بالواردات فاجأ الشركات الإماراتية

General view of Saudi Aramco's Ras Tanura oil refinery and oil terminal in Saudi Arabia

السودان.. دعوات لعصيان مدني ضد إجراءات الجيش ومجلس الأمن يجتمع اليوم لبحث الأزمة

شاهد.. يوم رفض الزمالك التعاقد مع محمد صلاح لأنه “أناني”

محمد صلاح