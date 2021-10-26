56:48

الحصاد (2021/10/26)

ناقش عبد القادر عياض في “الحصاد” (2021/10/26) تطورات الأوضاع في السودان بعد إعلان رئيس مجلس السيادة إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وحل الحكومة واعتقال رئيسها وعدد من وزرائها.