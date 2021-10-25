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56:19
الحصاد (2021/10/24)
تابعت خديجة بن قنة في الحصاد (2021/10/24) المواضيع التالية: البرهان يعلن التزامه بحماية الفترة الانتقالية. استمرار أزمة نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق.
24/10/2021
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