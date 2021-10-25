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02:40
استمرار أزمة نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق
يواصل المعترضون على نتائج الانتخابات التشريعية العراقية اعتصامهم أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد لليوم السادس، وطالبوا بتدخل الرئيس لمنع “الاتجاه لما هو أخطر”..
24/10/2021
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