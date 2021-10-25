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استمرار أزمة نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق

يواصل المعترضون على نتائج الانتخابات التشريعية العراقية اعتصامهم أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد لليوم السادس، وطالبوا بتدخل الرئيس لمنع “الاتجاه لما هو أخطر”..