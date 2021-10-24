Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
56:24

الحصاد 2021/10/23

ناقشت إلسي أبي عاصي في ملف الحصاد بتاريخ 2021/10/23: استمرار السجال في السودان بعد إغلاق وزارة الإعلام واقتحام وكالة الأنباء السودانية مصير الحوار في تونس بعد رفض الاتحاد العام للشغل
23/10/2021
مقاطع حول هذه القصة

الحصاد (2021/10/21)

مدة الفيديو 58 minutes 38 seconds

الحصاد (2021/10/19)

مدة الفيديو 58 minutes 48 seconds

الحصاد (2021/10/17)

مدة الفيديو 56 minutes 01 seconds

الحصاد 2021/10/16

مدة الفيديو 57 minutes 11 seconds
مقاطع حول هذه القصة

الحصاد (2021/10/21)

مدة الفيديو 58 minutes 38 seconds

الحصاد (2021/10/19)

مدة الفيديو 58 minutes 48 seconds

الحصاد (2021/10/17)

مدة الفيديو 56 minutes 01 seconds

الحصاد 2021/10/16

مدة الفيديو 57 minutes 11 seconds
المزيد من النشرات الإخبارية

الحصاد (2021/10/21)

الحصاد (2021/10/19)

الحصاد (2021/10/17)

الحصاد 2021/10/16

الأكثر قراءة

“ما كان ينبغي أن أركب على الإطلاق”.. قصة سوري حوصر 4 سنوات في سفينة مهجورة

أربع سنوات في سفينة مهجورة.. عذابات بحار سوري تخلى عنه مالك السفينة- الصور من .la-croix.

بينهم ممثلو أميركا وفرنسا وألمانيا.. أردوغان يأمر بإعلان سفراء 10 دول “غير مرغوب فيهم” ويصفهم بأنهم “يفتقرون للباقة”

Turkish President Recep Tayyip Erdogan in Eskisehir

صحيفة إسرائيلية: إصرار واشنطن على قنصلية القدس يثير مواجهة مع تل أبيب وقد ينسف حكومتها

تعرّف على الشخصيات الأوفر حظا للرئاسات الثلاث في العراق

Ahead of early elections in Iraq