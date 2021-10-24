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الحصاد 2021/10/23

ناقشت إلسي أبي عاصي في ملف الحصاد بتاريخ 2021/10/23: استمرار السجال في السودان بعد إغلاق وزارة الإعلام واقتحام وكالة الأنباء السودانية مصير الحوار في تونس بعد رفض الاتحاد العام للشغل