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اختتام اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

وصف المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون جولة محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف بأنها كانت مبعث خيبة أمل كبرى، لأن الأطراف لم تنجح في التقريب بين وجهات نظرها..
22/10/2021
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مدة الفيديو 02 minutes 29 seconds

افتتاح ملعب الثمامة أحد ملاعب كأس العالم قطر 2022

مدة الفيديو 01 minutes 54 seconds
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