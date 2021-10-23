02:18

اختتام اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

وصف المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون جولة محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف بأنها كانت مبعث خيبة أمل كبرى، لأن الأطراف لم تنجح في التقريب بين وجهات نظرها..